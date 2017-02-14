غضب في الجزائر بسبب زيارة لرئيس إيران

عم غضب كبير مدنا جزائرية، بسبب زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الجزائر في الأيام القليلة المقبلة.

وعبر جزائريون عن غضبهم في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر خبر زيارة روحاني لبلادهم في وسائل الإعلام العربية والعالمية، إذ اعتبروا أن الأمر مخالف لتوجهات عالمية.

واتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إيران بتهديد السلم والأمن في عدة دول عربية، خاصة في الشرق الأوسط، وبرغبتها في نشر التشيع في شمال إفريقيا، معتبرين أن العلاقة بين إيران والجزائر غير سليمة ولا تعبر عن رأي الشعب الجزائري المعادي لمخططات إيران في المنطقة.

وستكون زيارة روحاني للجزائر تاريخية، بحكم أن رئيس إيران قليل التنقل بين دول العالم، بسبب توتر علاقة إيران بأغلب الدول في القارات الخمس.

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