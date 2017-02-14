ووفقا لصحيفة “النهار” فإن الشجار الذي هز حي 400 مسكن بالمدينة الجديدة، وقع بين الضحية الذي يعمل بمركز تسوق والجاني كان بسبب فتاة.

وقام الجاني بنشر منشور عبر صفحته بفيسبوك، يؤكد من خلاله ارتكابه للجريمة دون قصد، طالبا من أهل الضحية الغفران مع دعاء له بالرحمة.

وأفادت الصحيفة بأن الجاني سلم نفسه للسلطات الأمنية، معترفا بالجريمة ومؤكدا أنها كانت عن طريق الخطأ.

سكاي نيوز