حاكم دبي: القذافي طلب منا بناء “دبي” بليبيا

كشف محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي اتصل به بعد رفع الحظر عن بلاده طالبا بناء “دبي” في ليبيا.

وقال آل مكتوم، في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إن القذافي بعد رفع الحظر عن ليبيا بتخليها عن مشروعها النووي وتسليمه للغرب، اتصل به قائلا إنه يريد بناء مدينة في ليبيا مثل دبي.

وأكد حاكم دبي أنه وافق على الطلب الليبي وأرسل وفدا متخصصا عاين المكان المستهدف واجتمع أفراده بالقذافي في خيمته وعرضوا عليه المشروع.

وأوضح آل مكتوم أن المشروع المقترح كان يتضمن أسواقا مالية وأسواقا تجارية ومناطق تسوق وجامعات ومدارس ومستشفيات، مضيفا انه ما إن حان وقت العمل حتى بدأت صراعات في حاشية القذافي ما منع الفريق من بدء عمله.

وأوضح محمد بن راشد آل مكتوم أن الفساد في حاشية القذافي أجهض المشروع ما أدى إلى استدعاء فريق الخبراء وعودته إلى الإمارات، مشيرا إلى أنه لو تم تنفيذ هذا المشروع لظهرت مدينة اقتصادية لإفريقيا في ليبيا ولكان وضع ليبيا اليوم أفضل.

روسيا اليوم

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