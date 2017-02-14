خلية خططت لاعتداء على برج إيفل

أفادت صحيفة Express البريطانية بأن اثنين من الشباب الأربعة الذين تم اعتقالهم يوم 10 فبراير الجاري في مدينة مونبلييه جنوبي فرنسا، كانا يخططان لشن هجوم إرهابي في برج إيفل في باريس.

وبحسب الصحيفة، فإن الشاب توما (21 عاما) والصبية سارة (16 عاما) “أرادا استهداف برج إيفل بغية إثارة ضجة”، مضيفة أنهما خططا كذلك لشن هجمات على مواقع أخرى، بينها عسكريون فرنسيون جنوب فرنسا.

يشار إلى أن أجهزة أمنية فرنسية أجرت، يوم الجمعة الماضي، حملة مداهمات واعتقالات في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا أسفرت عن توقيف 4 أشخاص بينهم صبية عمرها 16 عاما، ومصادرة كمية من المتفجرات.

وبحسب المعلومات، فإن الموقوفين كانوا يعدون هجوما لتنفيذه في أحد المرافق السياحية في فرنسا.

من الجدير بالذكر أن السلطات الفرنسية فرضت حالة الطوارئ في البلاد بعد هجمات باريس التي وقعت يوم 133 نونبر العام 2015. وفي دجنبر، وافق برلمان البلاد على تمديد نظام الطوارئ في فرنسا لغاية يوليوز 2017.

روسيا اليوم

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