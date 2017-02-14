بنكيران يلوح بالاستقالة

“بيجيديون” متخوفون من تصنيف الداخلية التوحيد والإصلاح ضمن المنظمات المتطرفة

لوح عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتقديم استقالته في حال فشله في تشكيل حكومته، مباشرة بعد عودة الملك محمد السادس من جولته الإفريقية التي ستشمل خمس دول وهي غانا، وزامبيا، وغينيا كوناكري، وكوت ديفوار ومالي، بمبرر وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حزبي ضيق، مع تأكيده أن زعماء الأحزاب لم يسهلوا مأموريته أثناء خوض المشاورات.

وقالت مصادر «الصباح» إن قادة وأعضاء المجلس الوطني للعدالة والتنمية التمسوا من بنكيران، في اجتماعهم المغلق ببوزنيقة، أول أمس (السبت) عدم “وضع سوارت” رئاسة الحكومة، مهما كلف ذلك من ثمن، حتى لا يتحمل الحزب تبعات إجهاض ديمقراطية صناديق اقتراع 7 أكتوبر، وذلك طيلة أزيد من أربع ساعات من النقاش السياسي، ردا على موقفه الذي كشف عنه في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لدورة المجلس الوطني، إذ أكد بنكيران أنه يسعى إلى احترام إرادة الشعب في تشكيل الحكومة، لكن إذا اقتضت مصلحة الوطن أن يتخلى عن رئاسة الحكومة فسيفعل ذلك عن طواعية، كما قام بذلك حينما تخلى عن رئاسة مجلس النواب من أجل استكمال هياكل المؤسسة التشريعية ومسطرة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، من خلال انتخاب حبيب المالكي، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، رئيسا لمجلس النواب، واختيار نواب ونائبات حزب “المصباح” التصويت بالورقة البيضاء، وعدم تقديم مرشح منافس حتى يسجل عليهم أنهم وضعوا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار حزبي.

ويعد تلويح بنكيران بتقديم استقالته، رغم رفض قادة وأعضاء حزبه، رسالة إلى القصر الملكي، بأنه مستعد للتضحية بمنصبه، الذي كلفه به الملك محمد السادس، طبقا للفصل 47 من الدستور، وترك القرار له بتعويضه بشخص ثان من حزبه، إذا حصل توافق على ذلك، أو إجراء انتخابات سابقة لأوانها وهو أمر مستبعد في ظل وجود توتر سياسي بين كافة الفرقاء، أو إعمال اجتهاد دستوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة تقنوقراط لفترة مؤقتة، حتى تتحرر كل مؤسسات المغرب من الجمود، إذ تعطلت زيارات رؤساء حكومات كما هو الشأن بالنسبة إلى رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، وعجلة الاستثمارات الأجنبية، والعمومية.

لكن سليمان العمراني، نائب بنكيران، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، قال في تصريح صحافي “إن أعضاء المجلس الوطني عبروا عن موقف داعم لمنهجية المشاورات الحكومية ولرئيس الحكومة في مساعيه لتشكيلها وثمنوا عاليا الصياغة الموفقة للتقرير السياسي للأمانة العامة”، إذ تشبثوا بأهمية استمراره في مواجهة العراقيل التي حالت دون تشكيل الحكومة لمدة فاقت المتوقع أزيد من أربعة أشهر.

وأكدت المصادر أن أعضاء المجلس الوطني في اجتماعهم المغلق، أكدوا لبنكيران دعمهم له بالتشديد على مواصلة المشاورات مع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وقبول مشاركة الاتحاد الدستوري، لضمان أغلبية عددية من 119 نائبا ونائبة، واستبعاد الاتحاد الاشتراكي، بسبب طريقة حديث الاتحاديين عن “بيجيدي” عبر استصغارهم بالادعاء أنهم بدون كفاءات، وفق ما نقلته المصادر نفسها، وبحثهم عن منفذ للمشاركة في الحكومة من بوابة العمل على إقناع اشتراكيي إفريقيا وباقي القارات بوجاهة وعدالة مغربية الصحراء، وتولي حقيبة الشؤون الإفريقية.

وعبر “بيجيديون”، حسب ما راج من كواليس بأماكن متفرقة من مكان انعقاد الاجتماع المغلق لمجلسهم الوطني، عن تخوفهم من تصنيف وزارة الداخلية لحركتهم التوحيد والإصلاح بأنها متطرفة، مؤكدين أن ذلك سيرفع من إيقاع المضايقات على مناضلي الحزب الآتين من صلب هذه الحركة الدعوية التي تم أيضا منع مرشديها وخطبائها من الاشتغال بالمساجد، لعدم وضع قطيعة نهائية بين السياسي والدعوي.

أحمد الأرقام

العثماني: متأكدون أن وفاة بها كانت طبيعية

رد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لـ “بيجيدي”، على كل المشككين، في وفاة عبد الله بها، الذراع الأيمن لبنكيران، عندما قطع الشك باليقين، وقال إن “وفاته كانت طبيعية”.

وجاءت تصريحات العثماني على هامش الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه، المنعقد أول أمس (السبت) في بوزنيقة، موجها صفعة قوية لكل المشككين في طريقة وفاة بها، سواء داخل “بيجيدي”، أو خارجه.

وقال العثماني إن “العدالة والتنمية، ومنذ اللحظات الأولى لإعلان نبأة وفاة بها، كان حريصا على أن يفتح تحقيقا معمقا، وهو ما حصل، إذ أن الوكيل العام والجهات القضائية المختصة قامت بالتحقيق”، مقرا أن “الوفاة كانت طبيعية، وليس هناك ما يدعو إلى إعادة فتح تحقيق في الموضوع”، مضيفا “نحن متأكدون أن الوفاة كانت طبيعية”.

وبهذا الاعتراف الصادر عن الرجل الثاني في “المصباح”، يكون الذين يحاولون الاصطياد في المياه العكرة، وتحويل وفاة طبيعية إلى “اغتيال سياسي” لا يوجد إلا في مخيلتهم، تلقوا “الضربة القاضية” من الحزب الذي ينتمي إليه الراحل بها، في انتظار “الضربة القضائية”.

وينتظر أن تشرع الجهات القضائية، خلال الأسبوع الجاري، في الاستماع إلى الأطراف المعنية بالدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية ضد ما نشر في الموقع الإلكتروني لحزب الاستقلال الذي شكك في وفاة عبد الله بها وأحمد الزايدي.

ووضعت الداخلية شكاية لدى وزارة العدل والحريات، ضد حزب الاستقلال، ممثلا في أمينه العام، حميد شباط، مطالبة في الوقت ذاته بفتح تحقيق في المقال الذي نشره الموقع الرسمي للحزب، في الثامن من الشهر الجاري، وفيه اتهم “الدولة العميقة” بمحاولة تصفية شباط على غرار “أساليب وادي الشراط” في إشارة إلى وفاة الزايدي وبها.

ووجه حزب الاستقلال أصابع الاتهام “للدولة العميقة” بالضلوع في مقتل وزير الدولة عبد الله بها، وأحمد الزايدي، بوادي الشراط. واعتبر المقال الذي نشر على موقع الحزب أنه تمت تصفية كل من بها والزايدي من قبل “الدولة العميقة”، مضيفا أنها تحاول تصفية شباط على غرار “أساليب وادي الشراط”، قبل أن يسارع الحزب إلى حذف المقال من موقعه الرسمي، موضحا أنه “غير معني به”، ولا “يعبر عن موقفه الرسمي”، لكن هذا لم يثن الداخلية من تحريك دعوى قضائية ضد الحزب، الذي سكت أمينه العام عن هذا الملف، ولم يتحدث عنه خلال لقاء حزبي أطره أول أمس (السبت) بصفرو.

عبد الله الكوزي

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