اشتباك عنيف بين إخوان “بيجيدي” والأحرار في خريبكة

دخلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، أول أمس (السبت)، على خط العنف الذي رد به إخوان عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، على قرار المستشارين الجماعيين للتجمع الوطني للأحرار، الانسحاب من الأغلبية والالتحاق بالمعارضة، وهو الرد الذي كاد أن يجهض مستشارة حاملا على يد منتخب إسلامي.

ووجهت النيابة العامة أوامرها لعناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي، بالتحقيق في الصدام العنيف، بداية بالاستماع الى المستشارة الجماعية من حزب التجمع الوطني للأحرار، وزميل لها من الحركة الشعبية، يوجدان تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، على خلفية الاعتداء الجسدي الذي كان بهو الجماعة الحضرية للمدينة، مسرحا له، الجمعة الماضي.

وشددت تعليمات إبراهيم زهير، رئيس النيابة العامة بابتدائية خريبكة لرجال الضابطة القضائية على تطبيق القانون، والاستماع الى كل الأسماء، المتهمة بالاعتداء الجسدي، على حنان غزيل، المستشارة التجمعية، وعبد الحق فريندي، زميلها الحركي، وإنجاز محاضر استماع قانونية إلى كل المشتبه فيهم مهما كانت مسؤولياتهم التمثيلية، أو السياسية بالمدينة، وتقديم الجميع حسب المسؤولية، أمام مصالح النيابة العامة لاتخاذ المتعين القانوني.

وتبعا لذلك، وضعت مجموعة من منتخبي الجماعة الترابية بخريبكة، نفسها رهن إشارة التحقيق القضائي، شهود إثبات في واقعة الاعتداء الجسدي، الذي تعرضت له المستشارة الجماعية ومهنتها طبيبة، وزميلها أثناء وقفة احتجاجية أمام قاعة الجلسات، دعت إليها المعارضة التي كانت تتشكل من حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري ثم التحق بهما التجمع الوطني للأحرار، الأسبوع الماضي، ما جعل العدالة والتنمية المسير لشؤون عاصمة الفوسفاط يفقد الأغلبية.

ويعد عضو بالمجلس عن حزب العدالة والتنمية، المتهم الرئيسي في الاعتداء على الطبيبة بضربها في البطن، ما كاد يتسبب في إجهاضها، ومعه أعضاء من شبيبة حزبه، متهمين باستهداف زميلها، باعتداءات لفظية وجسدية، سببت له ارتفاعا في الضغط الدموي ففقد الوعي، وهي الاعتداءات، التي تقول المعارضة إنها كانت عن سبق إصرار وترصد، إذ أن أحد المتهمين، بشر بالاعتداء في تدوينة «فيسبوكية» قبل الحادث جاء فيها «بغيتوها معركة؟ مستعدون لها وزيادة».

ويشكو حزب العدالة والتنمية، بدوره، الاعتداء على عضوه عمر قيلاني، إذ نقل بدوره الى قسم المستعجلات، متهما إحدى الفعاليات الجمعوية، بدفعه بقوة ليسقط أرضا، كما نفى المشاركة في الاعتداء على زميلته من الأحرار، بقوله إنه كان بعيدا عنها ليفاجأ بسقوطها في غفلة منه.

وانطلق الصدام، وفق شريط «فيديو» يوثق الحدث، بخروج مستشاري أحزاب المعارضة إلى أمام قاعة الجلسات المخصصة لمداولات المجلس الجماعي، مساء الجمعة الماضي، وبدؤوا في ترديد شعارات تنديدية بعملية تزوير طالت إحصاء عدد المستشارين خلال عملية التصويت على نقط جدول الأعمال، قبل أن يتفاجأ المحتجون، بشعارات مناوئة رفعها أعضاء من شبيبة العدالة والتنمية، يتهمون مستشاري المعارضة «بالفساد»، ليقع اشتباك وعراك أسفر عن حصيلة الإصابات المذكورة.

حكيم لعبايد (خريبكة)

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