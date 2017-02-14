“كازا موزيك” في يوليوز

أكدت مصادر مطلعة ل”الصباح”، أن مهرجان “كازا موزيك”، سينظم دورته المقبلة لمدة 7 أيام من 7 إلى 17 يوليوز المقبل، وذلك بعد سنوات من الغياب، اعتقد معها البيضاويون أن المهرجان الموسيقي يعاني موتا بطيئا.

وسيكتفي “كازا موزيك”، هذه السنة، بمنصتين فقط تقام فيهما سهرات المهرجان، ويتعلق الأمر بمنصتي العنق وعين السبع، في الوقت الذي كانت الحفلات خلال الدورات الماضية، تنتشر على مجموعة من المنصات في مختلف أنحاء الدار البيضاء، من بينها منصة البرنوصي وابن مسيك وساحة الراشدي.

وعلمت “الصباح”، أن إدارة المهرجان بدأت اتصالاتها بالعديد من الفنانين المعروفين في العالم العربي، للمشاركة في الدورة المقبلة من “كازا موزيك”، من بينهم “القيصر” كاظم الساهر والنجم اللبناني وائل كفوري، إضافة إلى بعض الفنانين المغاربة، من بينهم مجموعة “فناير” المراكشية.

من جهة أخرى، أكد مصدر “الصباح”، أن مجلس المدينة، تحت رئاسة العمدة عبد العزيز العماري، المنتمي إلى حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، رصد ميزانية مهمة من أجل إنجاح الدورة المقبلة من المهرجان، ليستعيد إشعاعه الذي فقده بعد العديد من الدورات المتعثرة التي حرمت سكان البيضاء، لسنوات، من تظاهرة فنية في مستوى تطلعاتهم.

وتشرف على إقامة المهرجان هذه السنة، بشراكة مع المجلس، شركة “كازا إيفنت”، التي عهد إليها بتنمية وتنشيط العاصمة الاقتصادية، والتي من المرتقب أن توكل تنظيم الدورة إلى إحدى الشركات المتخصصة، في إطار طلبات عروض، رجّحت المصادر أن تكون شركة “بوبليك إيفنت” لصاحبها عثمان بن عبد الجليل، وهي الشركة نفسها التي عهد إليها بتنظيم المهرجان السنة الماضية، قبل أن يتم تأجيله بسبب المدة الزمنية التي لم تكن كافية من أجل تنظيم محكم واحترافي، وبسبب تزامنه مع موعد الانتخابات التشريعية التي كان “بيجيدي” حريصا على ألا ترتبط صورته فيها بمهرجان للغناء و”النشاط”، تعود قياديو الحزب أن يوجهوا له الكثير من الانتقادات زمن المعارضة.

يشار إلى أن “كازا موزيك”، الذي يعتبر المتنفس الثقافي والفني الوحيد لسكان البيضاء، والذي كان ينافس بثقل الأسماء المشاركة فيه مهرجانات عالمية بحجم “موازين” الذي تحتضنه العاصمة الرباط، سبق أن استضاف العديد من النجوم العرب والعالميين، من بينهم نجوى كرم وإليسا وملحم زين وهيفاء وهبي ومارسيل خليفة و”فيفتي سنت”…

نورا الفواري

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