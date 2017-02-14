برحيل يعد جمهوره بالجديد

أعلن المغني المغربي رضوان برحيل، استعداده لطرح آخر أعماله الفنية. ونشر برحيل صورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، معلقا عليها بالقول «إلى كان فحياتك شخص كتبغيه وكايعنيك فماترددش، في أنك تعبر ليه على شعورك وأحاسيسك… كون شجاع وخود قرار قبل ما يفوت الحال…»، قبل أن يضيف «قريبا».

وتمكنت الأغنية «عزها تعزك»، الذي أصدرها برحيل، أخيرا، على شكل «فيديو كليب»، من تحقيق نجاح كبير.

وفاقت نسبة مشاهدة الأغنية خلال الأسابيع الأولى من طرحها على قناته على «يوتوب»، ثلاثة ملايين مشاهدة، رغم منافستها للعديد من الأغاني الشبابية الأخرى، من قبيل «سيليباطير» لإيهاب أمير، و»تسالا ليا الصولد» لزهير بهاوي.

إ.ر

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