غفولي: أخشى الاحتكار

قال إن شركات إنتاج “فيهم غير المشاكل”

قال الفنان زكرياء غفولي إنه رفض التعاقد مع العديد من شركات الإنتاج المغربية والعربية، إذ يخشى الاحتكار بسبب بنود قد تقيد حريته الفنية. وأوضح غفولي أنه اختار أغاني تتميز بالتفاؤل وأنها تيمة ستميز كل أعماله. عن هذه المواضيع وأخرى يتحدث غفولي ل»الصباح» في الحوار التالي:

< هل تهدي أغنية “الحب زوين” إلى شخص معين بمناسبة “سان فلانتان”؟

< “الحب زوين” أغنية من كلمات محمد المغربي وألحان وتوزيع محمد الشرابي، هي جديد أعمالي الغنائية والتي طرحتها في فترة قريبة من عيد الحب، لكن لا تعني بالضرورة أنها بمثابة رسالة إلى شخص معين أو أنني أقصد من خلالها مجرد العلاقة العاطفية التي تجمع العاشقين، وإنما الحب المتبادل في إطار علاقات إنسانية أخرى مثلا الأم والابن أو الوالدين والأبناء أو بين الأصدقاء.

< يلاحظ أنك لم تختر عارضة أزياء أو “موديل” لتصوير فيديو كليب “زيد في المزيكا”، بل فتحت المجال أمام الممثلة كريمة وساط التي اشتهرت في أعمال تلفزيونية ومسرحية، فما السبب؟

< الواقع أن كريمة وساط كان متوقعا أن تشاركني فيديو كليب أغنية “لواه لواه” من قبل، لكن تأجل المشروع، فاخترت التعاون معها في فيديو كليب “زيد في المزيكا” رغبة مني في تقاسم فرحة تخلصي من وزني الزائد، على اعتبار أننا معا عانينا مشكل السمنة المفرطة، وتمكنا بفضل إرادتنا وأيضا مع الخضوع للعلاجات الضرورية من تغيير مظهرنا الخارجي، والفرق بات واضحا بشكل كبير جدا.

< هل كان وزنك الزائد يشكل عائقا أمام غنائك بالشكل المطلوب؟

< كان وزني من قبل 116 كيلوغراما وحاليا أصبح 79 كيلوغراما، إذ بعد خضوعي إلى عملية جراحية لتصغير المعدة، تمكنت من الحصول على النتائج المتوخاة بفضل اتباع حمية أيضا، ما جعل عددا كبيرا من الناس يتفاجؤون لمظهري، الذي لم أسع إلى تحقيقه بحثا عن “لوك” جديد وإنما تفاديا لمشاكل صحية. ولا أخفي أن الوزن الزائد كان يشكل عائقا أمامي للغناء بشكل جيد، إذ يؤدي إلى صعوبة في التنفس ما يؤثر طبعا على أدائي. ولهذا اخترت الرشاقة حتى يكون “السوفل مزيان”.

< البعض يعتبرك من الأصوات العادية، والتي ليست لها بصمة، فما تعليقك؟

< لا أعتقد أن هؤلاء الأشخاص هم أفضل من الفنان حسين الجسمي والفنانة أحلام أو الملحن حسن القدميري، فعدد كبير من الرواد أشادوا بقدراتي الصوتية وأكدوا أنني أتميز ببصمة مغربية، وهذه شهادة تكفيني. ولو كان العكس ل”طفيت شحال هذي” وكنت سأختفي بسرعة عن الساحة الفنية، لكن الإشادة بصوتي وموهبتي يشجعني لمزيد من العطاء.

< هل هناك مشاريع فنية في الأفق على مستوى الوطن العربي؟

< حاليا أركز على أعمالي الفنية داخل المغرب، وربما سيأتي الوطن العربي في مرحلة موالية، سيما أن أعمالي لقيت صدى خاصة في الخليج مثل “زيد في المزيكا”، التي تمت استضافتي من طرف إذاعة “مونتي كارلو” بعد تحقيقها أزيد من ثلاثة ملايين مشاهدة بعد شهرين من طرحها.

< ما الذي يميز أعمالك عن باقي الأغاني في الساحة الفنية؟

< أعمالي الغنائية تتميز بالدعوة إلى التفاؤل وتحمل طابع الإيجابية، فمن طبعي التفاؤل وأحرص أن أدعو إليه ولذلك أبتعد عن كل ما هو سلبي، ولا أحب أغاني العتاب التي قد تحاكي قصصا من الواقع إلى غير ذلك. وهذا يبقى اختيارا شخصيا.

< لماذا ترفض التعامل مع شركات الإنتاج؟

< إن شركات إنتاج “فيهم غير المشاكل” لذلك فضلت عدم التعاقد مع أي منها تفاديا لمواجهة عراقيل تترتب عن بنودها، وبما أنني أعشق الحرية في العمل رفضت كل العروض داخل المغرب ومن شركات عربية أثناء مشاركتي في برنامج “ذي وينر إيز” لأنني لا أرغب في احتكاري فنيا. وفي المقابل فضلت، منذ حوالي ثلاثة أشهر التعاون مع مدير أعمال من أجل تنظيم برنامج حفلاتي وحتى أشتغل في إطار أكثر مهنية.

< من هم الفنانون المغاربة الذين يعجبك الاستماع إلى أعمالهم؟

< أستمع إلى كل أغاني الموجة الفنية الجديدة.

< من يحتل الرتبة الأولى في رأيك في الساحة الفنية المغربية؟

< الفنان حاتم عمور، ليس لأنه صديقي ولأنني أستشيره في بعض أعمالي، وإنما لأنه فعلا مثابر ويستحق ذلك، كما أن هناك فنانين أعشق الاستماع إلى أغانيهم وأعتبرهم متميزين، مثل نزار إيديل وكذلك أي فنان يطرح عملا جيدا.

أجرت الحوار: أمينة كندي

في سطور

> من مواليد سلا.

> من أشهر أغانيه “لواه لواه” و”زيد في المزيكا” و”الحب زوين”.

> خريج برنامج “استوديو دوزيم” وشارك في برنامج “ذي وينر إيز”.

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