فضيحة جنسية بالمحمدية

داهمت فرقة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية بالمحمدية أخيرا، وكرا للدعارة، عبارة عن شقة مكتراة من طرف حارس ليلي.

وعلم “الصباح”، أن الأمن بالمحمدية توصل بمعلومات تفيد أن حارسا ليليا يملك شقة في حي الوفاء، إذ يستغلها لإعداد وكر للدعارة، قبل أن تتنقل إلى عين المكان لتعاين توافد شبابا وفتيات على الشقة باستمرار في الأيام الأخيرة.

واعتقلت السلطات الأمنية في عملية المداهمة، فتاتين تبلغان من العمر 19 و23 سنة، و3 شباب متلبسين بممارسة الجنس.

ومكنت عملية التفتيش على ضبط كميات مهمة من المخدرات القوية وحبوب الهلوسة.

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