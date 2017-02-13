وفاة جديدة في انفجار “بوطا” بعين عودة

علم لدى السلطات المحلية بعمالة الصخيرات تمارة، بأن طفلة في الثالثة عشر من عمرها توفيت أمس الأحد بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء متأثرة بحروق جراء انفجار قنينة غاز البوتان من الحجم الكبير، الأسبوع المنصرم، داخل محل لتقديم الوجبات الغذائية بالسوق الأسبوعي لمنطقة عين عودة.

وكان الحادث الذي وقع الاثنين الماضي بالسوق الاسبوعي بجماعة عين العودة، قد تسبب في وفاة سيدة بالمستشفى الجامعي ابن سينا فيما أصيب 54 شخصا بحروق اربع منهم إصابتهم بليغة.

ويوجد من بين المصابين ثلاثة أطفال لازالوا يتلقون العلاجات بمستشفى الأطفال بمدينة الرباط.

تعليقات