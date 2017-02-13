اتهامات لروسيا بهجوم إلكتروني على مرشح للرئاسة الفرنسية

قال ريتشارد فيران الأمين العام لحزب “إلى الأمام” الفرنسي، إن وسائل الإعلام الروسية تنشر أخبارا زائفة عن مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون وأضاف أن حملته تتعرض لآلاف الهجمات الإلكترونية.

وقال فيران إن محطة روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك نشرتا تقارير زائفة بهدف قلب الرأي العام ضد ماكرون.

وزادت نسب التأييد لماكرون المنتمي للوسط في الفترة الأخيرة وترشحه استطلاعات الرأي للفوز بالانتخابات التي ستجرى في أبريل المقبل .

وقال فيران إن روسيا تستهدف ماكرون المؤيد بشدة للوحدة الأوروبية بسبب رغبته في أوروبا قوية موحدة يكون لها دور كبير في الشؤون الدولية بما فيها مواجهة موسكو.

كانت سبوتنيك عرضت في وقت سابق من الشهر الجاري مقابلة مع نائب فرنسي محافظ اتهم ماكرون وهو مصرفي سابق بأنه “عميل للنظام المصرفي الأمريكي الكبير” ونشرت روسيا اليوم التقرير في وقت لاحق.

علاوة على ذلك قال فيران إن حملة ماكرون تعرضت إلى “المئات إن لم تكن الآلاف” من الهجمات التي استهدفت أنظمة الكمبيوتر من مواقع داخل روسيا.

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