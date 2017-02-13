اعتقال فنان شعبي نصب على جمهوره

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على وكيل الملك، صباح اليوم الاثنين، مغنيا شعبيا، بتهم انتحال صفة ينظمها القانون والنصب والسرقة.

وقالت جريدة “الصباح”، الصادرة غدا الثلاثاء، إنه “تقاطرت على مختلف المصالح الأمنية شكايات يفيد فيها أصحابها أن شرطيا من فرقة الدراجين ابتزهم في مبالغ مالية متفاوتة القيمة بمنتزه غابوي غير بعيد عن أكاديمية الشرطة، وفتحت ولاية الأمن تحقيقا في الموضوع، لتظهر الأبحاث أن الأمر يتعلق بـ (م.ب) وهو فنان شعبي بالجهة، وترصدت له، السبت الماضي بحي المسيرة، وبعد إيقافه أدلى لهم ببطاقته المهنية باعتباره فنانا، ونفى الاتهامات المنسوبة إليه في النصب وانتحال صفة أمنية، بعد إشعاره بموضوع مساطر البحث الصادرة في حقه”.

وأضافت الجريدة، “واستنادا إلى المصدر ذاته، حضر سبعة ضحايا إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وأكدوا جميعا أن الموقوف هو الذي عرضهم للنصب والسرقة والابتزاز، مؤكدين أنه كان يرتدي خوذة شبيهة بالتي تتوفر عليها عناصر فرقة الدراجين وتحمل شارة للأمن، وكان يطلب منهم بطائقهم الوطنية وسط الغابة، وبعدها يقوم بتفتيشهم وحجز ما يملكونه من مبالغ مالية وهواتف محمولة ومجوهرات”.

وتجدون تفاصيل خطيرة عن الموضوع في عدد جريدة “الصباح” ليوم غدا الثلاثاء.

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