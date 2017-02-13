مواطنون يستغيثون عبر “فيسبوك” بسبب الأمطار القوية

قالت جريدة “الصباح” في عددها الصادر غدا الثلاثاء، إن “مواطنين، الذين حاصرتهم المياه وعزلتهم عن باقي المرافق، اضطروا إلى توجيه نداء استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وجه العديد منهم رسائل عبر “فيسبوك”، معبرين من خلالها عن قلقهم جراء الفيضانات، كما أكدوا تخوفهم من الغرق في حال استمرار تساقط الأمطار. فيما نشر ناشطون “فيسبوكيون” صورا لفياضنات وانهيار مبان وأعمدة، متسائلين عن مدى صمود بعض البنيات التحتية في حال ابتلانا الله برياح أقوى من تلك التي شهدتها بعض المدن”.

وأضافت الجريدة ذاتها، أن “بضع دقائق من هبوب الرياح وتساقط الأمطار، عاشتها بعض المدن والقرى، أمس الأحد، كشفت عن واقع البنية التحتية المتآكل، بعد أن انهارت منازل وأعمدة كهربائية، ما أثار حالة رعب في صفوف المواطنين. وشهدت العديد من أحياء البيضاء والدواوير الهامشية تطاير صحون “البارابول” وأسقف البراريك المثبتة في بعض الأسطح، كما اقتلعت الأشجار واختنقت بالوعات الصرف الصحي، بعد أن هبت رياح قوية مصحوبة بأمطار عاصفية”.

“وعاش سكان سطات لحظات عصيبة بعد أن انهيار جزئي لمنطقة مغطاة لواد بوموسى، إذ كانت هناك تخوفات من تكرار فاجعة 2002 التي شهدت تساقطات مطرية تسببت في فيضانات اجتاحت المدينة لتخلف خسائر في الأرواح وأخرى مادية جسيمة، من بينها جرف المياه لرؤوس الأبقار والأغنام والدواب، وعدد كبير من الهكتارات من الأراضي الفلاحية التي غمرتها المياه، كما جرفت السيول عددا من المنازل، وسيارات وحافلات”، تضيف الجريدة.

وتجدون تفاصيل أكثر على جريدة “الصباح” غد الثلاثاء.

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