الملك يوجه رسالة إلى رئيس ألمانيا الجديد

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى فرانك فالتر شتاينماير، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته لفالتر شتاينماير، بكامل التوفيق في مهامه السامية في خدمة الشعب الألماني الصديق.

كما أعرب جلالته بهذه المناسبة، عن ارتياحه العميق لعلاقات الصداقة الراسخة بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والمبنية على التقدير المتبادل والتفاهم الودي والتضامن الفاعل.

ومن هذا المنطلق، أكد جلالته حرصه على العمل سويا مع فالتر شتاينماير من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون التي تجمع البلدين، ومد مزيد من جسور التواصل والتنسيق بينهما، سواء على المستوى الثنائي، أو متعدد الأطراف، لما فيه صالح الشعبين الصديقين، وبما يسهم في توطيد الأمن والسلم الدوليين، وإشاعة روح التفاهم والتعايش بين مختلف الشعوب.

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