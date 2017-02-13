طقس الثلاثاء .. تراجع الأمطار

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الثلاثاء، تكون جليد أو صقيع فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بضباب محلي بشمال الأقاليم الجنوبية ومن المحتمل بالسهول الداخلية خلال الصباح والليل. وعدا ذلك، ستكون الأجواء قليلة السحب بشمال البلاد وصحوة بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشرقي فوق المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وستهب من الشمال وأحيانا ستكون متقلبة الاتجاه عموما بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و1 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 02 و9 درجات بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل مناطق الشاوية ودكالة وعبدة وشياظمة وسوس، وما بين 08 و14 درجة بالساحل المتوسطي وسهول المحيط الأطلسي والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 06 و12 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 إلى 20 درجة بشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسايس والسهول المتواجدة غرب الأطلس وسوس وسهول تادلة والحوز والرحامنة وسواحل البحر الأبيض المتوسط، وما بين 23 و29 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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