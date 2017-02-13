الأربعاء 15 فبراير 2017
تنبيه هام للمواطنين

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1 تعليق

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    Tحسن

    قنيناة الغاز شكلا توحي بانها عاينت الحرب العالمية ٥ عيب وعار على شركات الغاز ان تسبق الربح على حساب سلامة المواطنين او المستهلكين المهم على وزارة الداخلية ان تبرمج خطط لا ان تنبهنا ونحن اهل الدار وادرى بمشاكل البوطا صدق القائل ان كنت في …. فلا تستغرب.

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