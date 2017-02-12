منع مغربي ثاني من دخول أمريكا

منع مغربي، يحمل الجنسية الكندية، أمس السبت، من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استجوابه خمس ساعات.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يمنع فيها مواطن مغربي من دخول التراب الأمريكي، بعد قرار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بتشديد المراقبة في الحدود، بعد منع مغربية في كندا.

وأوقف المغربي المسمى ب”ياسين عابر” في أحد المعابر، بعد عثور سلطات الحدود الأمريكية في هاتفه على صور نُشرت على “فيسبوك” مع مبحوث عنه التحق بـ “داعش” في سوريا.

ورغم تأكيد المغربي ألا علاقة له بـ “الداعشي” وأن الصورة التقطت في حفل زفاف مع مجموعة من الأشخاص، غير أن السلطات منعته من الدخول.

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