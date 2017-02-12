توقيف فينزويلية حاولت تهريب الكوكايين بالبيضاء

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من توقيف مواطن من جنسية فينزويلية، وذلك للاشتباه في محاولته تهريب كمية من مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 24 سنة، كان قد وصل إلى مطار مراكش المنارة قادما من ساو باولو، حيث أكدت عملية الفحص بالأشعة، التي أجريت عليه، وجود عدة كبسولات داخل أمعائه، يشتبه في احتوائها على مخدر الكوكايين.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية، وذلك بغرض تفريغ كامل الكبسولات المذكورة، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

تعليقات