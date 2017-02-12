الرميد يقاضي الدلمي

حركت النيابة العامة بالبيضاء، رغبة وزير العدل والحريات، في إخراس الصحافة، تصديا لمقالات صدرت في “الصباح” تناولت الشأن العام القضائي ومختلف الملاحظات المسجلة في شأنه.

ومن حسن الحظ أن الصحافة ليست ملحقة عمومية لوزارة العدل والحريات، وإلا كانت الحكومة أغلقتها لتخرسها إلى الأبد، إذ أن جنوح الرميد نحو “تجرجير” الواقفين ضد قراراته، أو المنتقدين لسياسته، لم يتوقف عند وزارة العدل والحريات، بل باركت حكومة تصريف الأعمال، في شخص رئيسها المعين، عبد الإله بنكيران، شكاية وزارة العدل والحريات، بعد أن استشار الرميد مع مختلف كتائبه الإلكترونية.

وحددت المحكمة الاثنين المقبل، الموافق لـ 20 فبراير، تاريخا لمثول، عبد المنعم دلمي، مدير نشر الصباح، أمام هيأة قضايا الصحافة، في أولى جلسات القضية.

ولجأ الرميد بداية إلى توجيه الشكاية نحو مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء، قبل أن يسحبها منها ويقرر عقد جلسة مباشرة أمام هيأة جرائم الصحافة بمحكمة عين السبع، مصرا على متابعة الصحافة على ما نشر.

وتعد شكاية الرميد، ضد الصباح الوحيدة المسجلة هذه السنة، إذ لم يفت الوزير الرميد، التباهي بها حين إعلانه حصيلة منجزاته في متابعة الصحافيين، لمناسبة ندوة نظمت الجمعة الماضي، غيب فيها ممثلو النقابة الوطنية للصحافة وممثلو الناشرين، وحضرها الوزير نفسه مرفوقا بزميله الخلفي الوزير السابق في الاتصال.

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