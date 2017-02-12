مباراة مرتقبة بين المغرب والجزائر

قالت مصادر إعلامية، إن الجامعة الملكية لكرة القدم، تحاول تنظيم مباراة إعدادية للمنتخب الوطني المحلي، أمام منتخب الجزائر في مارس المقبل، استعدادا لمواجهة مصر في تصفيات كأس إفريقيا للمحليين في غشت المقبل.

وأوضحت المصادر نفسها، أن الجامعة المغربية راسلت الاتحاد الجزائري، ولم تتلق أي رد لحد الآن.

ويريد جمال السلامي، مواجهة الجزائر وديا، بحكم تقارب مستوى اللعب بين منتخبات شمال إفريقيا، قبل مواجهة مصر الصيف المقبل.

وتحاول الجامعة أيضا، ربط الاتصال بالاتحاد التونسي، لمواجهة منتخب تونس للمحليين في الشهر ذاته.

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