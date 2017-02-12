فيديو.. أمينة رشيد تنصح رشيد الوالي بالابتعاد عن الإخراج

من أرقام حكومة بنكيران التي سيحتفظ بها التاريخ السياسي للمغرب المعاصر «الصفر»، ذلك الذي لم يقف استعماله عند حملة «زيرو ميكا»، بل أدخله رئيس الحكومة المكلف سجلات البرلمان، على اعتبار أن حصيلة الدورة الخريفية المنتهية في عدد القوانين المصادق عليها كانت صفرا، ولو لم يستعجل... اقرأ المزيد
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WA LALA AMINA 3ADI HADCHI FIL MAGHRB MELLI KATL9AI OSSTAD OLA MO3ALIM KAIBNI LI9AMAT O9ADDI KAITAJER FIL GHANAM O9ADDI KAIBI3 LBID BI JEMLA OMOHAMI KAIBI WICHRI FI LES VOITURES ………………………………………………………………………ACH RATENTADRI MIN RACHID LWALLI LIKHRAJ 3LACH .BACH IDIR JOUJ KHEDAMT IKHRAJ OTAMTIL BACH TKOUN LIH HESSAT LASSSAD EWA HADA HOWA LAMKHRIBBBB MACHI LMAGHRIB TAKHRIB CHA3B MABNI 3LA 7 SBE3 SNAYE3 ORZZA9 DAYE3 ……………..WELLLAH ILA TAFRATTO LBLED………..
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OL GHARIB FIL AMR ANA LMOWATTIN LMKHRIBI MIKHI MAKRAHCH IDIR KOLCHI YAKOL GHIR HOWA …….OL HALLA DYAL NASS RAHA BAINA L3AMYIN 9BAL MIN LI KAICHOFO AL MZAWE9 MEN BARA ACH KHBAREK MEN DAKHEL..MA3I HTIRAMI LNASSS LMRABYA OLWA3YA OLLI KADIR KHEDAM WEHDA OKAT9ENHA.RAHIMA LAHH 3ABDAN 3AMILA 3AMALN FA AT9ANAHH…