الأمطار تغرق أحياء وتقطع طرقا بأكادير

قالت مصادر من أكادير، إن التساقطات المطرية الأخيرة، أغرقت أحياء بالمدينة وقطعت طرقا.

ونقلت القناة الثانية عن مصادر بأكادير، أن “الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مراكش وأكادير على مستوى دوار تماعيت عند مدخل مدينة أكادير غمرتها مياه التساقطات، حيث عرقلت نسبيا حركة المرور عند هذا المقطع الطرقي”.

وقالت القناة نفسها، أن “السلطات المحلية شكلت لجنة اليقظة، بعد أن غمرت المياه مجموعة من المناطق الهامشية المحاذية لبعض المنازل، مضيفا أن السلطات قامت بحل الممرات، تفاديا أن تغمر المياه باقي المنازل التي يتواجد بها السكان. وأشار ذات المصدر، أنه عرفت مجموعة من الممرات داخل دوار تكاديرت ارتفاعا ملحوظا في منسوب المياه، وذكر أن هطول الأمطار في عاصمة سوس، لم تسفر لحد الساعة أية خسائر تذكر”.

وحذرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، قبل أيام، من تساقطات مطرية قوية في مختلف مناطق المملكة، فيما قالت إن قوة الرياح ستصل مستويات قوية.

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