حسبان يرد على إضراب اللاعبين بالعقوبات

قالت مصادر رجاوية، إن سعيد حسبان، رئيس الرجاء الرياضي، سيعقد اجتماعا مهما بداية الأسبوع المقبل، من أجل الرد على إضراب اللاعبين المتكرر، وعقدهم لندوة صحافية دون علم النادي من أجل الاحتجاج على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية.

وأوضح المصدر نفسه، أن حسبان سيحيل لاعبين على المجلس التأديبي، لمعاقبتهم على الإضرابات المتكررة، ولمحاسبتهم على عقد ندوة صحافية أخيرا للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وأبرز المصدر ذاته، أن حسبان يرفض طريقة تعامل اللاعبين مع الأزمة المالية الحالية للفريق، فيما يشتد الضغط عليه أخيرا من أجل التنحي، بعدما سحب المنخرطون ثقتهم به في رسالة توصلت بها سلطات الدار البيضاء والجامعة الملكية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يتزامن اجتماع حسبان، مع وقفة احتجاجية جديدة للجماهير والمنخرطين أمام مركب الوازيس، للمطالبة برحيل الرئيس.

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