الأربعاء 15 فبراير 2017
دركي يفضح رشاوي رئيسه الكولونيل

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1 تعليق

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    mourade

    koollo hada fi kawaliss ad darak. hounak tarakoumate katira fi hada al jihaz .aktare mine 75% koulouha fasad wa istghlale a noufoud .kolo hadihi al malaine mina darahim .wa ya9oul kana oumara mina al kahlij yadfa oune li ikramiyate . maa mana hada .laha isam wahid wa houwa .rachawi tou9adam likay toughmida aynika an ama ya9oumoune bihi .fasad fi fasade…..

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