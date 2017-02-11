شباط: هناك حرب ضد الأحزاب وأقترح حكومة ائتلاف

قال حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، إن هناك حهات تشن حربا على الاحزاب والوطنية والجادة.

وأضاف شباط في اللقاء الجهوي للحزب بفاس اليوم السبت، “بغينا هاد البلوكاج يوقف، لأنها حرب تشن على الأحزاب الوطنية والجادة، اليوم رئيس الحكومة كيقول إلا اقتضت مصلحة الوطن، مستعد يتنازل على رئاسة الحكومة.. مزيان، ما عندنا لا ش نديرو هاد الانتخابات، وعلاش غادي نخسوا هاد الأموال”.

واقترح شباط “تكوين حكومة إئتلاف وطني، كحل وسط للمشاكل التي يعرفها الوطن وهي مشاكل كثيرة، ومادام أن صاحب الجلالة استطاع بحكمته وبتجواله، أننا نرجعوا للاتحاد الإفريقي من الباب الواسع، إذن يمكن تكون حكومة وحدة وطنية”.

وعرف اللقاء تعاطفا غير مسبوق مع شباط، إذ استقبل شباط، الذي رفعت ضده وزارة الداخلية شكاية إلى وزارة العدل بسبب اتهامات ب”محاولة تصفيته”، بالأهازيج والشعارات من قبيل “هذا الاستقلال وحنا ناسو.. والتحكم يجمع راسو”، و”حميد شباط هو أميننا العام”، و”لا بديل لا بديل .. شباط هو السبيل”.

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