أمن تطوان يوقف 3 متورطين في ترويج المخدرات

تمكنت مصالح الأمن بتطوان، في إطار العمليات الأمنية لمحاربة ترويج المخدرات، من إيقاف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس، بحيازتهم أقراص مهلوسة ومخدر الشيرا، في عمليتين منفصلتين.

وأسفرت العملية الأولى التي تم تنفيذها على مستوى المحطة الطرقية الجديدة بتطوان، أمس(الخميس)، من إيقاف شخصين يتراوح عمرهما بين 28 و38 سنة، بعد الاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات، إذ وجدت في أمتعة سفر المشتبه فيه الأول ست صفائح من مخدر الشيرا، فيما عثر بحوزة المشتبه فيه الثاني على 180 قرص طبي من نوع “ريفوتريل”.

وفي السياق نفسه، أوقفت عناصر الأمن العمومي، التابعة لمنطقة تطوان، صباح يومه (الجمعة)، خلال عملية ثانية، شخصا في عقده الثالث، على مستوى مدارة سبو، بحي خينيوريس، في حالة تلبس، بعد أن ضبطت بحوزته 216 كبسولة من مخدر الشيرا ، إضافة إلى 32 صفيحة من المخدر نفسه، تزن 5 كيلوغرامات.

وبأمر من النيابة العامة، وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة

يوسف الجوهري(تطوان)

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