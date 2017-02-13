الأربعاء 15 فبراير 2017
لعنة “وادي الشراط” تجر الاستقلال إلى القضاء

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1 تعليق

  1. 1

    كمال

    ….نهاية المحاكمة….
    ….حكم عليهم….مع وقف التنفيذ…..مع وقف التنفيذ….
    ….والله انها لمسرحية….يعلم.توقعاتها الجميع….

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