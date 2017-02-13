لعنة “وادي الشراط” تجر الاستقلال إلى القضاء

الرميد يفتح بحثا بناء على شكاية الداخلية والتحقيق سيشمل كل المعنيين بالمقال

قال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن مصالح وزارته فتحت بحثا في شكاية توصلت بها من وزارة الداخلية بشأن مقال نشر في موقع «الاستقلال. أنفو»، يتضمن اتهامات شاملة تهم حوادث «وادي الشراط»، ومستشاري الملك، وآخرين.

ورفض الرميد، في معرض أجوبته على أسئلة «الصباح»، الحديث عن مساءلة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مؤكدا أن الشكاية ستفتح في وجه كل معني بالمقال وفق ما ينص عليه القانون.

وبإلحاح شديد حول كيفية مساءلة شباط البرلماني، والقيادي الحزبي، أكد الرميد أنه، بغض النظر عن إيحاءات السؤال، التي لا تعني سوى واضعها، فإن القانون ميز بين تصريحات برلماني أثناء مزاولة عمله الانتدابي، وهذا يدخل في باب الحصانة التي تحمي حرية التعبير ما لم يمس تصريحه بثوابت البلاد المنصوص عليها دستوريا، وبين تقديم تصريح خارج نطاق المهام الانتدابية البرلمانية، إذ يكون المغاربة سواسية أمام القانون.

وعلمت «الصباح»، من مصادرها، أن شكاية محمد حصاد، وزير الداخلية، التي وضعت فوق مكتب الرميد، أول أمس (الخميس)، ستوجه إلى الوكيل العام للملك لأجل فتح ملف الاستماع إلى إفادات صاحب المقال، وإلى شباط على الخصوص، الذي سبق له أن ألمح، في تصريحه لقناة «فرانس 24»، أنه سيموت «شهيدا»، لذلك وقع التزاما يقضي بالتبرع بكافة أعضائه، وهذا الأمر يتطابق ومضمون المقال حول اعتقاده أنه سيتعرض للتصفية الجسدية، كما حصل في السابق في وادي الشراط ببوزنيقة، في حق كل من عبد الله بها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، وزير الدولة السابق، وأحمد الزايدي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، علما أن تحريات وزارتي الداخلية والعدل والحريات، أكدت أن بها مات جراء دهس قطار، ولا توجد آثار للتعنيف، كما أن الزايدي توفي غرقا تحت القنطرة.

وستشمل الشكاية الاتهامات الواردة في مضمون المقال المعنون «‎ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟»، إذ جاء فيه «إن شبه المحاكمات الشعبية التي أصبحت تقوم بها جميع أجهزة الدولة من قنوات عمومية رسمية ومستشارين لجلالة الملك وخطباء الجمعة والمجلس العلمي الأعلى وأساتذة جامعيين، محللين ومنابر خاصة.. تزرع في نفوس المغاربة نوعا من الشك حول هوية الخصم في هذه الحرب، وما طبيعة الخيانة التي اقترفها في حق البلد لكي تتجند كل القوات «أرض جو بحر» للإطاحة به»، متسائلا–«لماذا لا يفتح تحقيق حول الذين اغتنوا على حساب المنكوبين من زلزال أكادير وزلزال الحسيمة؟، ولماذا لا يفتح تحقيق حول اختلالات مخطط المغرب الأخضر، والذين كانوا وراء هذه الاختلالات ؟ وظروف إفلاس شركة لاسامير ، والذين تسببوا في هذا الإفلاس ؟ وقضية صلاح الدين مزوار ، والمصنفون في مجلة «فوربس» للثروات وأين وصلت فيلات خدام الدولة واش باقا بـ 5 دراهم للمتر؟».

ومن جهته، قال أحمد توفيق احجيرة، القيادي الاستقلالي لـ «الصباح» إنه لا يتشفى في شباط، ولا يمكنه الحديث عن موضوع معروض على القضاء، إذ ترفع الأقلام، مستغربا تسرعه في إلقاء التصريحات، علما أنه وطيلة 40 سنة مناضلا في حزب الاستقلال، تعلم من الرواد، التروي والرزانة في اتخاذ المواقف السياسية.

أحمد الأرقام

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