مواضيع مثيرة في جريدة الصباح نهاية الأسبوع

تقرؤون في جريدة الصباح لنهاية الأسبوع، ملفا متاكملا عن علاقة المغاربة بالجنس، تحت عنوان “المغاربة والجنس .. الهوس”.

وتجدون في العدد ذاته، تفاصيل انتحار متهم في اختلاسات الجمارك بأكادير، إذ أطلق على رأسه رصاصة من بندقية صيد والحادث سيعقد التحقيقات في الملف.

وفي الصفحة الأولى، تقرؤون “زوارق مفخخة تستنفر البحرية الملكية”، إذ أن “المارينز” حذرت المغرب من تهديدات داعشية، وتحذيرات شملت الصواريخ المضادة للسفن.

وفي خبر آخر، تجدون تفاصيل جر حميد شباط إلى القضاء، بسبب “لعنة وادي الشراط”، إذ أن الرميد يفتح بحثا بناء على شكاية الداخلية والتحقيق سيشمل كل المعنيين بالمقال.

وتقرؤون أيضا، تطورات مثيرة في ملف قاضي الرباط، والتحقيق مع موظفين متهمين بالتوسط والرميد يؤكد أن الأبحاث أجريت بناء على ما نشر في وسائل الإعلام.

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