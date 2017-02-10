الرجاء يواجه خطر الحجز على ممتلكاته

قالت جريدة الصباح الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، إن “الرجاء الرياضي لكرة القدم، يواجه خطر الحجز على ممتلكاته، في أي لحظة، بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة في حقه بناء على دعاوى لدائنين”.

وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة نفسها، فإن “قيمة الأحكام القضائية الصادرة في حق الرجاء بلغت مليار سنتيم، عبارة عن “كمبيالات” تسلمها أصحابها في السنتين الماضيتين. وتهم الأحكام فقط الدائنين الذين في حوزتهم “كمبيالات” بالمبالغ التي يدينون بها للفريق عن السنتين الماضيتين، وضمنهم لاعبون ومدربون وممنون ووكالات أسفار، حصلوا على أحكام نهائية موجبة لتنفيذ الحجز”.

“ويخشى مسؤولو الرجاء أن يطول الحجز مكاتب النادي وحواسيبه وحافلته في أي لحظة، بل إن بعض الدائنين يحلون بمركب الفريق رفقة أعوان قضائيين، ثم يتراجعون عن طلب تنفيذ الحجز مراعاة لظروف الفريق. وتنضاف هذه الأحكام، إلى باقي المشاكل المالية الأخرى التي يعانيها الرجاء، خصوصا المستحقات المالية المتراكمة للاعبين، والتي يصل مجموعها إلى ثلاثة ملايير و200 مليون سنتيم، إضافة إلى الديون العالقة في ذمة النادي”، تضيف الجريدة.

وتجدون تفاصيل الخبر في عدد الصباح لنهاية الأسبوع.

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