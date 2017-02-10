فرنسا تحافظ على أفضل وجهة سياحية في العالم

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة أن حوالى 83 مليون سائح أجنبي زاروا فرنسا في 2016، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشكل تراجعا بالمقارنة مع 2015، لكنه يبقيها الوجهة السياحية الأولى في العالم.

ففي 2015، سجلت فرنسا الرقم القياسي الذي بلغ 85 مليون سائح.

وكشف وزير الخارجية جان-مارك ايرولت في مؤتمر صحافي عقده في بياريتز (جنوب غرب) ان “2016 ستبقى سنة مختلفة، بسبب الاعتداءات والأحوال الجوية والتحركات الاجتماعية”. وتحدث عن رقم للزائرين الأجانب بلغ ما بين 82،5 و83 مليونا.

واضاف ايرولت ان “وجهة +فرنسا+ قد عانت”، لكن التقديرات الأولية حول عدد الزائرين الأجانب تجعل “فرنسا مرة اخرى الوجهة السياحية الأولى في العالم”، كما في 2015 حيث تخطت الولايات المتحدة واسبانيا.

وأعرب الوزير الفرنسي عن ارتياحه للجهود التي تبذلها الحكومة والاختصاصيين لإعادة تلميع صورة السياحة الفرنسية في الخارج، ولاسيما “خطة الترويج” التي خصص لها 10 ملايين أورو.

وقال ايرولت “حصل تأثير فعلي، خصوصا بالنسبة لعودة السياح اليابانيين”. وأضاف أن أعدادا كبيرة من السياح اليابانيين ألغوا حجوزاتهم بعد الاعتداءات الجهادية التي استهدفت فرنسا واسفرت بالاجمال عن 238 قتيلا في 2015 و2016. لكن السلطات الفرنسية باتت تلاحظ عودة كثيفة للسياح اليابانيين، من “خلال ارتفاع الحجوزات الجوية بنسبة 60% الى باريس في الفصل الاول من 2017”.

ولن يعرف العدد النهائي للسياح الذين زاروا فرنسا في 2016 إلا في مارس.

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