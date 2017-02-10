إحالة مستشار بمحكمة على القضاء بسبب الرشوة

أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مسطرة مستشار بالمحكمة ذاتها من أجل الاشتباه في تلقيه “رشوة”.

وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات، “أنه تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص الاشتباه في تلقي مستشار بمحكمة النقض لرشوة، وتطبيقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، فقد أحالت النيابة العامة لاستئنافية الرباط يوم أمس الخميس، مسطرة المعني بالأمر على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تؤهله هذه المقتضيات بصفة حصرية، عند الاقتضاء، تقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بنفس المحكمة لإجراء تحقيق في القضية”.

وأضاف البلاغ أن النيابة العامة باستئنافية الرباط أحالت، أيضا، موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك.

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