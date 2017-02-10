لاعبو الرجاء يصعدون ضد حسبان

عقد مساء أمس الخميس، لاعبو الرجاء الرياضي ندوة صحافية مفاجأة، قالوا فيها إنهم لم يتوصلوا براتب 3 أشهر و9 منح مباريات، عكس ما يروج له الرئيس سعيد حسبان ومكتبه، لأن اللاعبين توصلوا ببعض مستحقاتهم المالية.

وباتت حالة الرجاء كارثية، بعدما أكد اللاعبون في الندوة التي انعقدت في فندق بالدار البيضاء، أنه بات لهم الحق في فسخ عقودهم بناء على القانون، بعدما مر 3 أشهر دون التوصل برواتبهم.

ورفض لاعبو الفريق الأخضر الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، إذ تلوا بيانهم وغادروا القاعة.

وأكد اللاعبون أنهم سيقاتلون من أجل قميص النادي في المباريات المقبلة، غير أنهم يريدون توضيح الحالة المأساوية التي يعانيها الفريق أخيرا.

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