عرب حكموا دولا غير عربية

منذ بداية القرن الماضي هاجر عرب كثيرون، ولاسيما من لبنان إلى دول أميركا اللاتينية، واندمجوا في مجتمعات تلك الدول.

واستطاع عدد من أبناء العائلات المهاجرة الوصول إلى مناصب عليا في دول المستقر، وتمكن بعضهم من التربع على كرسي الحكم في أكثر من دولة.

هنا قائمة برؤساء من أصول عربية حكموا أو يحكمون دولا في أميركا اللاتينية.

ميشال تامر (لبنان)

تولى الرئاسة في البرازيل نهاية غشت الماضي خلفا للرئيسة المعزولة ديلما روسيف.

خوليو سيزار تورباي أيالا (لبنان)

هو الرئيس الـ 25 لكولومبيا بين سنتي 1978 – 1982. كان محاميا ودبلوماسيا شغل منصب سفير بلاده في أميركا.

إلياس أنطونيو سقا (فلسطين)

تولى الرئاسة في السلفادور من 2004 إلى غاية 2009. عائلته هاجرت من بيت لحم في الضفة الغربية.

عبد الله بوكرم (لبنان)

كان رئيسا للإكوادور بين غشت 1996 إلى غاية فبراير 1997.

جميل معوض (لبنان)

انتخب رئيسا للإكوادور سنة 1998 واضطر لترك منصبه تحت ضغوط شعبية جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد عامين على انتخابه.

كارلوس منعم (سورية)

حكم الأرجنتين لـ 10 سنوات (1989- 1999). وسبق أن انتخب عضوا في البرلمان سنة 2005.

كارلوس روبرتو فلوريس (فلسطين)

رئيس الهندوراس بين سنتي 1998 و 2002. وكان قبل ذلك رئيسا لبرلمان البلاد.

جاكوبو ماجلوتا آزار (لبنان)

كان نائب رئيس جمهورية الدومينيكان، لكنه تولى مهام الرئيس من الرابع يوليوز 1982 إلى غاية الـ 16 غشت من العام ذاته.

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