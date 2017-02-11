برنامج أبرز مباريات اليوم السبت

تجرى اليوم السبت، مباريات مهمة في مختلف المسابقات المحلية والأوربية.

ومن المقرر أن يلعب الفتح الرياضي مباراته الأولى في عصبة الأبطال الإفريقية اليوم السبت، حين يواجه نادي يوهانسيس السيراليوني زوال اليوم، على أن يرحل اتحاد طنجة لمواجهة دوان نيامي النيجيري برسم أولى مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية، ثم يستقبل المغرب الفاسي في المسابقة نفسها نادي رونيسانس الكونغولي.

وفي البطولة الوطنية، تلعب اليوم مباراتين، تجمع الأولى بين حسنية أكادير والدفاع الجديدي، ثم يستقبل أولمبيك آسفي الجيش الملكي في الثانية.

وفي إنجلترا، يدخل الدوري الإنجليزي مرحلة قوية ومهمة، بإجراء مباريات الجولة 25، إذ ستقبل أرسنال هال سيتي، فيما يلعب ليفربول أمام توتنهام في قمة الجولة، على أن يستقبل مانشستر يونايتد واتفورد.

وفي إسبانيا، تلعب اليوم السبت مباريات الجولة 22، إذ يستقبل ديبورتيفو ألافيس برشلونة، فيما يرحل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا مساء.

وفي إيطاليا، تلعب اليوم مباراة واحدة برسم الجولة 24، إذ يستقبل فيورنتينا الجريح أودينيزي.

وتدخل بدورها “البوندسليغا” الألمانية مراحل هامة، إذ تجرى اليوم مباريات الجولة 20، يستقبل فيها باير ليفركوزن، إنتراخت فرانكفورث، فيما يلعب لايبزيخ أمام هامبورغ وشالك أمام هيرتا برلين.

وفي فرنسا، وصل دوري “الليغ 1″، إلى الجولة 25، إذ تلعب اليوم جل المباريات. ويستقبل موناكو ميتز ثم يرحل ليون لمواجهة غانغون.

عصبة الأبطال الإفريقية:

يوهانسيس (سيراليون) – الفتح الرياضي (المغرب) 16.30

كأس الكونفدرالية الإفريقية:

دوان نيامي (النيجير) – اتحاد طنجة (المغرب) 15.00

المغرب الفاسي (المغرب) – رونيسانس (الكونغو) 19.00

البطولة الوطنية:

حسنية أكادير- الدفاع الجديدي 15.00

أولمبيك آسفي- الجيش الملكي 17.00

الدوري الإنجليزي:

أرسنال- هال سيتي 12.30

مانشستر يونايتد- واتفورد 15.00

ليفربول- توتنهام 17.30

الدوري الإسباني:

ديبورتيفو ألافيس- برشلونة 15.15

أوساسونا- ريال مدريد 19.45

الدوري الإيطالي:

فيورنتينا- أودينيزي 19.45

الدوري الألماني:

باير ليفركوزن- إنتراخت فرانكفورث 14.30

لايبزيخ- هامبورغ 14.30

شالك- هيرتا برلين 17.30

الدوري الفرنسي:

غانغون- ليون 16.00

موناكو- ميتز 19.00

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