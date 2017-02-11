كل ما تريدون معرفته عن معرض الكتاب بالبيضاء

بدأ المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء الخميس الماضي بمشاركة نحو 702 عارض بينهم 353 بصفة مباشرة و349 بصفة غير مباشرة من 54 دولة.

وتتصدر المغرب قائمة العارضين بمشاركة 183 عارضا تليها فرنسا بمشاركة 112 عارضا ثم مصر بمشاركة 93 عارضا.

وتحل المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ضيف شرف الدورة الثالثة والعشرين للمعرض الممتد من التاسع إلى التاسع عشر من فبراير الجاري.

وتشمل هذه المجموعة دول الجابون وكينيا وأنغولا والكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغو والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية ورواندا وتشاد وساوتومي وبرنسيب إضافة للأمانة العامة للمجموعة.

وذكر موقع المعرض على الإنترنت أن الأمير مولاي رشيد افتتح المعرض رسميا أول أمس الخميس، يرافقه وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي ووالي جهة الدار البيضاء خالد سفير ومدير المعرض حسن الوزاني وسفراء المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.

يستضيف المعرض 11 وزير ثقافة أفريقيا و40 ناشرا وكاتبا. وتتوقع وزارة الثقافة المغربية أن يبلغ عدد زوار المعرض هذا العام 350 ألف زائر.

ومن أبرز المشاركين بالمعرض من المغرب الكاتب مبارك ربيع والناقد والباحث سعيد يقطين والشاعرة إكرام عبدي والأديب والناقد أحمد المديني والروائي عبد الكريم جويطي والشاعرة عائشة البصري.

ومن خارج المغرب يشارك الروائي الجزائري واسيني الأعرج والقاص التونسي حسونة المصباحي والشاعر العراقي شاكر لعيبي والروائي السوري عبد الله مكسور والكاتبة الكويتية ليلى العثمان.

كما يحتضن المعرض هذا العام الدورة الثانية من (منصة الحقوق) كأرضية لتبادل حقوق النشر والترجمة وغيرها مفتوحة أمام مهنيي الكتاب والنشر لتشجيع إشعاع الكتاب على المستوى الدولي.

وبجانب برنامج البلدان الأفريقية ضيفة الشرف يشهد المعرض عددا من الندوات والأمسيات الشعرية واللقاءات الفكرية مع المبدعين وتوقيع الكتب وأنشطة وورش عمل للأطفال وكذلك تسليم الجائزة الدولية (ابن بطوطة) لأدب الرحلة.

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