وزارة الداخلية تجر شباط إلى القضاء

علم “الصباح” من مصادر إعلامية، أن وزارة الداخلية باشرت اليوم الخميس، إجراءات رفع دعوى قضائية ضد حزب الاستقلال، بعد مقال نشر بالموقع الرسمي للحزب، حمل تلميحات خطيرة واتهامات باستهداف الأمين العام حميد شباط من قبل “أطراف في الدولة”.

وأوضحت المصادر نفسها، أن وزارة الداخلية أبلغت وزارة العدل والحريات بالخبر، وذلك بعدما شكك المقال في حادثي وفاة عبد الله بها القيادي في العدالة والتنمية، والاتحاد أحمد الزايدي بوادي الشراط.

وأثار المقال تحت عنوان “ماذا يريدون من الأمين العام”، جدلا كبيرا في الساعات القليلة الماضية، قبل أن يسحب من الموقع الرسمي لحزب الميزان، ويوضح الأخير أنه “غير معني به”، و”لا يعبر عن موقف رسمي”.

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