“فيدور” يقتل زبون حانة بالرباط

قالت جريدة “الصباح”، إن “زبون حانة شهيرة، غير بعيد عن مقر البرلمان، نهاية الأسبوع الماضي، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح خطيرة، بعدما عرضه حارس حانة “فيدور” لضربات قاتلة على الرأس والصدر والجهاز التناسلي، إضافة إلى الركل والرفس، ما سبب له نزيفا دمويا حدا ورضوضا انتهت بوفاته داخل قسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا”.

وأضافت الجريدة في عددها الصادر غدا الجمعة، “وكشف مصدر مطلع على سير الملف أن الضحية نقل عبر سيارة أجرة من أجل تلقي العلاج، وهرعت عائلته إلى مقر ولاية أمن الرباط، وأشعرت ضباط الشرطة القضائية أن المعتدى عليه بين الحياة والموت وأن الهيأة الطبية المشرفة على علاجه استبعدت فرضية بقائه على قيد الحياة”.

“وأحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، المتهم الرئيسي، في بداية الأمر على وكيل الملك، الذي أمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، وبعدما اطلعت النيابة العامة على خطورة الإصابة والشهادات الطبية المسلمة التي أثبتت أن الزبون سيبقى داخل المستشفى أياما طويلة لتلقي العلاج، استجابت لملتمس دفاعه بإحالة أوراق القضية على محكمة الجنايات بتهمتي الضرب والجرح الخطيرين المؤديين إلى التسبب في إحداث عاهة، تضيف الجريدة.

وتجدون تفاصيل جديدة في عدد “الصباح” ليوم غد الجمعة.

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