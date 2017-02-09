مواضيع جريدة “الصباح” للجمعة

تقرؤون في جريدة الصباح عدد الجمعة، “فيدور” يقتل زبونا داخل حانة”، إذ انهال عليه بضربات قاتلة و”طاكسي” نقلت الضحية إلى مستشفى بالرباط.

وفي خبر آخر، “برلماني وعدلان ضمن “مافيا” عقارات بالجديدة”، وقاضي التحقيق أودعهم السجن وتابعهم رفقة طبيب وشهود بتكوين عصابة.

وفي الصفحة الأولى، “تعدد الزوجات يحرم برلمانيين من التعويضات”، إذ أن الخزينة العامة تحجز تعويضات برلمانيين بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم.

وفي العدد ذاته، ملف متكامل عن تمكن جلالة الملك من ملئ فراغ غياب الحكومة، إذ تجدون آراء سياسيين، حول تحقيق المغرب لبعض الإنجازات رغم غياب تحالف حكومي.

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