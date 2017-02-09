داعش يطلق أولى صواريخه على إسرائيل

تبنت “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، اليوم الخميس، إطلاق الصواريخ من صحراء سيناء المصرية على منتجع إيلات البحري في جنوب إسرائيل، للمرة الأولى منذ أشهر.

من جهة أخرى، قتل فلسطينيان ليل الأربعاء الخميس في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة، في ظروف لم تتضح إذ تحدثت حركة حماس التي تسيطر على القطاع عن غارة جوية إسرائيلية.

غير أن الجيش الإسرائيلي أفاد ردا على أسئلة وكالة فرانس برس أنه “ليس على علم” بأي غارة.

وجاءت هذه الحوادث بعد ساعات على إطلاق صواريخ من صحراء سيناء المصرية على جنوب إسرائيل، ما يزيد التكهنات حول إمكانية أن يكون هناك رد إسرائيلي.

و تبنت “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية الخميس إطلاق الصواريخ على منتجع إيلات البحري في جنوب إسرائيل. وقالت في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن “مفرزة عسكرية قامت يوم أمس بإطلاق عدة صواريخ” على إيلات.

وليل الأربعاء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صواريخ عدة أطلقت من شبه الجزيرة المصرية على المنتجع في جنوب إسرائيل من دون أن تسفر عن سقوط جرحى.

وقالت متحدثة باسم الجيش إن “بعضا من هذه الصواريخ تم تدميره في الجو بواسطة بطاريات القبة الحديدية”، في إشارة الى المنظومة الدفاعية الصاروخية.

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