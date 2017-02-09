المنتخب يقارع تونس وبوركينا فاسو في مارس

يلعب المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام تونس في 24 مارس المقبل، بناء على اتفاق بين الجامعة الملكية لكرة القدم ونظيرتها بتونس.

وعلم “الصباح” أن المسؤولين الجامعيين توصلوا أخيرا مع التونسيين إلى اتفاق لإجراء مباراة إعدادية بمراكش، إذ تعتبر الأولى من نوعها للمنتخبين بعد نهائيات كأس إفريقيا 2017 بالغابون.

بالمقابل، وصلت الجامعة أيضا إلى اتفاق مع اتحاد بوركينا فاسو، من أجل مواجهة الأسود بعد مباراة تونس بأيام.

وتمكن منتخب بوركينا فاسو من إنهاء كأس إفريقيا 2017 في الرتبة الثالثة، بعد فوزه على غانا في مباراة الترتيب.

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