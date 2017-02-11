عمدة مراكش يصوت على مشروع عارضه

كشفت النقطة الرابعة من جدول أعمال دورة فبراير للمجلس الجماعي بمراكش، الخاصة ب»البت في قبول هبة عقارية ممنوحة من قبل زهري المنصوري وشركائه عبارة عن قطعة أرضية غير مبنية بارتفاع السور التاريخي لمراكش تستخرج من الرسم العقاري 9155 / م”، عن تراجع محمد العربي بلقايد عمدة مراكش وأغلبيته المسيرة لمكتب المجلس الجماعي لمدينة النخيل، عما سبق أن عارضه بشدة خلال فترة تولي فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة بلدية مراكش.

وعارض العربي بلقايد رفقة المستشارين المنتمين لحزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي، بشدة إقامة المشروع، الذي أنجزه شقيق العمدة السابقة، قبل أن يفاجأ الأعضاء بإدراج النقطة المذكورة خلال دورة فبراير، التي تم افتتاحها يوم الاثنين الماضي، وعرضها على التصويت، في الوقت الذي انبرى عمدة المدينة ونائبه يونس بنسليمان للدفاع عنها وسط احتجاجات مستشاري حزب “المصباح” الذين عارضوا المشروع ورفضوا البقعة الأرضية الممنوحة من قبل المستثمر، فيما انسحب آخرون درءا للإحراج. وعزا المعارضون سبب رفضهم البقعة المذكورة، إلى الظهير الشريف والمرسوم الصادر منذ سنة 1948 الذي يمنع تشييد بنايات قرب سور المدينة العتيقة، الأمر الذي اعتمده بلقايد ومن معه خلال بداية المشروع وطالب بإيقافه خلال تولي فاطمة الزهراء المنصوري منصب عمدة المدينة. واعتبر المعارضون قبول منحة المستثمر المذكور، بمثابة الترخيص القانوني للمشروع الذي تم رفضه سابقا.

وخلف التصويت على النقطة المذكورة، تصدعا داخل الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة النخيل، بعد أن رفضها كل من كاتب المجلس ونائب رئيس مقاطعة جيليز، في الوقت الذي امتنع آخرون عن التصويت.

يذكر أن لجنة الاستثناءات بولاية مراكش وافقت على المشروع المذكور سنة 2013، شريطة منح البقعة الأرضيّة المشار إليها لبلدية مراكش، وقبولها المنحة.

وتجدر الإشارة إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش السابقة وهي شقيقة صاحب المشروع لم تطرح النقطة المذكورة خلال فترة ولايتها على المجلس.

م . س (مراكش)

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