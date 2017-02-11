الإثنين 27 فبراير 2017
غليان بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة

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1 تعليق

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    محمد

    يبدو جليا أن العمليات الجراحية التي أحراها مؤخرا أساتذة جامعيون من المستشفى الجامعي بفاس بالمركبات الجراحية للمستشفى الإقليمي كفيلة بدحض كل مبررات النقابة المستقلة و أنه ليس ثمة ما يحول دون إجراء العمليات للمرضى بهذه المركبات اللهم ما يطالب بههؤلاء الأطباء من غض البصر عما يقومون به من خروقات من ارتشاء و العمل بالمصحات الخاصة

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