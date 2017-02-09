التلفزيون يهدد بمقاضاة مقرصني مباريات البطولة

قالت جريدة الصباح الصادرة غدا الجمعة، إن “الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية هددت باللجوء إلى القضاء ضد المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي توفر متابعة مباريات البطولة الوطنية والمنتخبات، التي يملك التلفزيون حقوقها الحصرية”.

وأوضحت الجريدة، “وحسب مصدر مسؤول بالشركة فإنه تم اتخاذ جميع التدابير من أجل حماية حقوق التلفزيون المغربي التي يدفع من أجلها ملايين الدراهم، مضيفا ل “الصباح الرياضي”، “درسنا الوضع بشكل جيد وسنعمل على اللجوء إلى القضاء لحمايتنا”. وأردف “من أراد التعامل معنا بشكل قانوني فعليه أن يجالس مسؤولي التسويق من أجل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون وفق ضوابط قانونية سنعمل على توضيحها”.

“وعانى التلفزيون المغربي خلال الفترة الماضية مشاكل كبيرة مع عدد من التطبيقات والمواقع التي توفر بثا مباشرا لمباريات البطولة الوطنية والمنتخبات، ما يكبدها خسائر كبيرة. ولجأت عدد من المواقع الإخبارية المهيكلة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية من أجل توقيع شراكات طويلة الأمد للاستفادة من خلال بث مباريات البطولة الوطنية أو ملخصات عنها”، تضيف الجريدة.

وتجدون تفاصيل جديدة في عدد غد الجمعة.

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