طقس الجمعة .. أمطار ضعيفة في بعض المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يكون الطقس غائما حيث ستتهيأ الفرصة لنزول أمطار ضعيفة إلى محليا معتدلة فوق السهول وبالسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، وكذا بالساحل المتوسطي وبالريف والسايس والأطلس وبمناطقه المجاورة.

كما تتوقع سقوط ثلوج بكل من الأطلس الكبير والمتوسط ومن المحتمل كذلك بالريف خاصة عند المساء، وذلك فوق القمم التي يتعدى علوها 1700 م. فيما سيكون الطقس في غالب الأحيان غائما بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى شيئا ما قوية جنوبية غربية إلى غربية بالسواحل الأطلسية الشمالية داخل المناطق الشمالية وبالمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بشمال الأقاليم الجنوبية ومن القطاع الجنوبي إلى غربية بباقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و05 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 06 و11 درجات بالسواحل المتوسطية وبهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسهول الداخلية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بالسواحل وبسوس وبالأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 16 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية وبشمال ووسط البلاد، وستكون ما بين 16 و21 درجة بالأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومحليا هائجا إلى قوي بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق ومحليا قوي إلى جد قوي ما بين العرائش وكاب غير، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا ما بين بوجدور والداخلة.

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