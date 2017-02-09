خروقات تشوب مشاريع المبادرة الوطنية بعين السبع تعتزم مجموعة من الجمعيات الفاعلة بعمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع بالدارالبيضاء، ملاقاة عامل العمالة لتقديم شكاية حول طريقة تدبير استقبال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وطريقة اقتراحها على اللجنة الإقليمية للمصادقة عليها. وحسب عدد من الجمعيات، فإن رئيسة قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، تنهج مجموعة من الأساليب التي تتنافى مع قيم المبادرة الوطنية المبنية على المساواة بين الفاعلين، في استقبال المشاريع ومنح عدد من المشاريع بمبالغ مالية كبيرة لجمعيات منها من تشغل عضوية اللجنة الإقليمية، أو أخرى جلبتها ضدا على جمعيات تقدمت بمشاريع للجان المحلية. وينتظر أن يشهد اللقاء الذي تعتزم الجمعيات عقده مع العامل، في الأيام المقبلة، تقديم مجموعة من الخروقات التي تشوب عملية استقبال واقتراح المشاريع، لا سيما منذ تولي رئيسة القسم لمهام تدبير هذه المصلحة منذ سنوات. وتشتكي مجموعة من الجمعيات، خصوصا التي تنتمي إلى مقاطعتي الحي المحمدي والصخور السوداء، من الإقصاء الذي تعانيه من طرف المسؤولة عن القسم على حساب جمعيات تابعة لمقاطعة عين السبع.

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