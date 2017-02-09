صحافة مصر تنتقد الملك

انتقدت صحافة مصر الملك محمد السادس، بسبب بعثه برسالة تهنئة إلى رئيس الكامرون وشعبه، بعد تتويج منتخبه بكأس إفريقيا 2017 أخيرا بالغابون، على حساب مصر في المباراة النهائية.

واعتبر الصحافة المصرية تهنئة الملك للكامرونيين “غريبة”، إذ أبانت عن حقد كبير اتجاه المغاربة، بمجرد هزيمة منتخب بلادهم في نهائي المسابقة القارية قبل أيام.

وقالت بعض المنابر المصرية المثيرة للفتنة، إنه لم يكن على ملك المغرب بعث برسالة تهنئة إلى الكامرون، بما أن المنهزم في المباراة النهائية هو مصر، ضاربين عرض الحائط ثقافة الجوار والتضامن الإفريقي الإفريقي، وعلاقة الصداقة والود التي تجمع المغرب بكل الدول الإفريقية، بمن فيها مصر.

وتنضاف هذا التوجه الغريب للصحافة المصرية ضد المغرب، إلى التهم التي وجهت للمغاربة قبل مباراة المغرب ومصر في ربع نهاية كأس إفريقيا، والتي انتهت بفوز المصريين بهدف لصفر.

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