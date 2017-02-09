إحباط محاولة تهريب جديدة للأموال بباب سبتة

أفاد مصدر جمركي بموقع العبور بباب سبتة أنه تم، أمس الأربعاء، خلال عملية مراقبة روتينية إحباط محاولة تهريب 10 ألف أورو دون الخضوع للضوابط القانونية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال عملية مراقبة روتينية بنقطة العبور باب سبتة ضبط وحجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 10 ألف أورو، حاول مواطن تونسي مقيم بفرنسا تهريبها نحو سبتة السليبة بطريقة غير قانونية ودون التصريح بها لدى السلطات المختصة.

وأشار المصدر الجمركي إلى أن الأوراق النقدية المحجوزة كانت مخبأة في ملابس الشخص الموقوف بداخل سيارة خاصة مرقمة بفرنسا.

تعليقات