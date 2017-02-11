وهبي يرجع 8 ملايين لخزينة الدولة

أرجع عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، رئيس فريقه بمجلس النواب، 84 ألفا و135 درهما، وهو ما يعادل 8.4 ملايين سنتيم، إلى الخزينة العامة للدولة أول أمس الاثنين الماضي.

وسجل المبلغ الذي أودعه وهبي لدى الخازن العام باسم ” هبة مالية”، تطبيقا لقرار اتخذه الحزب، والرامي إلى إرجاع نوابه 14 مليون سنتيم، التي حصلوا عليها تعويضات طيلة 4 أشهر بدون عمل، إذ ستنتهي الدورة البرلمانية في 13 فبراير الجاري، بنتيجة سلبية في الإنجاز التشريعي والرقابي، باستثناء انتخاب هياكل مجلس النواب والمصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي.

وقال وهبي ل” الصباح” إنه سلم مبلغ 8.4 ملايين تغطية ثلاثة أشهر 10، و11 و12 ، مخصوم منها إجمالي اقتطاعات صندوق التقاعد، تطبيقا لقرار قيادة حزبه الذي التزم به، وفضل عدم الجواب على باقي الأسئلة، بما فيها أن نواب الحزب كان مطلوب منهم إرجاع 14 مليون سنتيم، وليس ثمانية فقط.

وسيحصل 395 نائبا ونائبة، وكذا 120 مستشارا بالغرفة الثانية على 14 مليون سنتيم لكل واحد منهم، تغطية لتعويضات 4 أشهر، دون احتساب مصاريف الإيواء في الفنادق و مجانية التنقل بالقطار، وتعويضات التنقل بواسطة ” بون المازوط” والهاتف، وتعويضات نواب الرئيس ورؤساء اللجان، إذ يكلف كل برلماني بكلا الغرفتين قرابة 5 ملايين سنتيم شهريا.

وباستثناء نواب الأصالة والمعاصرة، البالغ عددهم 102 الذين قرروا الامتثال لقرار أمينهم العام إلياس العماري، والتنازل عن التعويضات التي قيل إنها ستكون في حدود مليار و400 مليون إلى خزينة الدولة، عبر توقيع التزام قانوني، بما يعادل 14 مليون لكل نائب، فإن باقي الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية تشبثت بأحقيتها في تحصيل التعويض الإجمالي بعد تأشير نورالدين بنسودة، الخازن العام للمملكة ، على ميزانية البرلمان المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب.

أحمد الأرقام

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