محاكمة عسكريين سهلوا تسلل عائلة سورية عبر الجزائر

قالت جريدة “الأخبار”، إن السلطات العسكرية، أحالت الأسبوع الجاري، أربعة عسكريين وعون سلطة على المحكمة العسكرية بالرباط بتهمة الإخلال بالواجب وتقديم مساعدات لعائلات سورية من أجل التسلل إلى التراب الوطني من الجارة الجزائر، عبر إحدى النقط القريبة من بلدة بني إدرار.

وسهل العسكريون مهمة تسلل عائلة سورية قادمة من الجزائر، إلى الأراضي المغربية خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت الجريدة، “أن التحريات التي قام بها أحد الأجهزة الأمنية مع العائلات السورية المتسللة حديثا لأرض الوطن، كشفت تورط هؤلاء العسكريين وعون سلطة وأحد سكان المنطقة في تسهيل عملية التسلل، مستغلين غياب الأجهزة الاستشعارية الإلكترونية والكاميرات بالسياج الإلكتروني بهذه النقطة”.

وتتعامل السلطات المغربية بحزم مع أي تهاون أو تسامح مع عمليات التهريب كيفما كان نوعها، حسب الجريدة ذاتها.

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